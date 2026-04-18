Ragazzo di 18 anni precipita dal quarto piano di un albergo nel Bresciano è grave | era in gita di classe

Un ragazzo di 18 anni è caduto dal quarto piano di un albergo nel Bresciano mentre cercava di raggiungere la stanza di amici passando all’esterno dell'edificio. L’incidente è avvenuto durante una gita di classe e il giovane si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Al momento non sono state rese note altre informazioni sulle circostanze dell’episodio.

Un 18enne è precipitato dal quarto piano di un albergo mentre stava tentando di raggiungere la stanza di alcuni amici passando all'esterno dell'edificio. Il ragazzo - che era in gita di classe - è stato portato d'urgenza in ospedale a bordo dell'elisoccorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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