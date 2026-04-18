Quote vincente scudetto Serie A 2025-26 | Inter campione

Le scommesse sulla vittoria dello scudetto della Serie A 2025-26 sono già cominciate, con alcune squadre che si distinguono come favorite secondo le agenzie di scommesse. Le quote indicate riflettono le previsioni di mercato e gli analisti, e sono in continua evoluzione in base agli sviluppi delle partite e alle eventuali operazioni di mercato. La stagione si avvicina e gli appassionati osservano con attenzione le preferenze dei bookmaker.

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