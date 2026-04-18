Pontedera stop sogni Ternana non aiuta i granata

A Pontedera, le speranze di evitare la retrocessione si sono interrotte dopo la sconfitta contro la Ternana, che si è salvata mantenendo la categoria. La squadra locale non è riuscita a capitalizzare le occasioni e ora i risultati di questa giornata consolidano la posizione in classifica che porta alla retrocessione. La partita si è conclusa con un risultato negativo per i granata, che vedono sfumare le possibilità di una rimonta.

Ternana salva e Pontedera che resta retrocesso. Le speranze dei granata di rientrare clamorosamente nel gap e avere la possibilità di giocarsi la salvezza ai play out a due turni dalla fine della stagione, sono tramontate con la mancata esclusione dal campionato del club umbro (per inadempienze economiche) evento che avrebbe riscritto la classifica. A decidere che i rossoverdi possono portare a regolare compimento il loro cammino – ma sempre comunque attraverso una gestione provvisoria - è stata ieri pomeriggio la decisione del tribunale di Perugia e così il Pontedera affronterà l’odierna trasferta in casa della Sambenedettese con la conferma della retrocessione dei dilettanti arrivata domenica dopo il ko casalingo con il Ravenna.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, stop sogni. Ternana non aiuta i granata Notizie correlate Pontedera Granata fra "app" e speranzeMentre la squadra domani in casa della Pianese si gioca un’altra fetta di speranza di evitare la retrocessione diretta, il Pontedera lancia la sua... Pontedera-Ascoli 1-3, granata sempre più a fondoPontedera, 21 febbraio 2026 – Ancora una sconfitta per il Pontedera, sempre più ultimo nel girone B di Serie C. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Pontedera, stop sogni. Ternana non aiuta i granata. Ternana-Pontedera 2-1: granata beffati da un autogolTerni, 23 settembre 2025 – Un'autorete a 7' dal novantesimo ha condannato il Pontedera alla sconfitta per 2-1 sul terreno della Ternana. Andata sotto di un gol per una inzuccata di Dubickas al 39' del ... lanazione.it DIRETTA/ Ternana Pontedera (risultato finale 2-1): tre punti agli umbri (oggi 23 settembre 2025)Da segnalare anche il tentativo di Prettato: pallone alto sopra la traversa. Quando il primo tempo sembrava terminare sullo 0-0, di fatto, la Ternana riesce a passare in vantaggio con il gol ... ilsussidiario.net