Più uffici e nuovi consulenti | il piano di espansione dell' agenzia punta sul rapporto umano

Dopo l’annuncio dell’accorpamento di Cesena, avvenuto a dicembre 2023, l’agenzia di Generali Italia a Forlì ha acquisito una nuova sede in Viale dell’Appennino 96. Questa operazione fa parte di un progetto di espansione che prevede l’apertura di più uffici e l’ingresso di nuovi consulenti, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e i servizi offerti ai clienti.

Dopo l’accorpamento di Cesena annunciato il 13 dicembre 2023, la rete commerciale di Generali Italia si amplia e si rafforza ulteriormente a Forlì con l’acquisizione della sede di Viale dell’Appennino 96, confermando l’obiettivo di offrire servizi sempre più integrati ai bisogni delle persone.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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