Nel procedimento giudiziario riguardante l’omicidio di una donna di 78 anni, si indaga sui messaggi scambiati e su una relazione extraconiugale. La donna avrebbe affermato di aver protetto un uomo, chiamato Louis, in un contesto di tensioni legate a un conflitto tra le parti. Gli investigatori hanno analizzato le prove digitali e ascoltato testimoni per ricostruire le dinamiche che hanno portato alla tragica conclusione.

Il movente è un braccio di ferro. Nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne trucidata a Rimini il 3 ottobre 2023, nel vano afferente ai garage del condominio in cui viveva, è il presunto movente che continua a tenere banco in aula: l’imputato Louis Dassilva avrebbe ucciso per proteggere la sua relazione extraconiugale con la nuora della vittima Manuela Bianchi, come sostengono gli inquirenti, oppure no? Quarto Grado ha mandato in onda i video dei loro incontri: Dassilva ne aveva girati diversi, in cui lui e Bianchi si mostrano sorridenti, o in cui la donna è intenta in alcune attività. Manuela Bianchi aveva definito l’imputato nella sua testimonianza “l’uomo che ho più amato nella mia vita, questo che lo senta bene dovunque è”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pierina Paganelli, il giallo dei messaggi e dell’amante: “Così proteggevo Louis”

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