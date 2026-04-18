Pallanuoto Siena | tre sconfitte fastidiose ma si notano energia e margini di crescita

La squadra di pallanuoto di Siena ha subito tre sconfitte consecutive, tra cui quella più recente a Firenze contro Aquatempra, con il punteggio di 25-10. La partita è stata segnata anche dalla prestazione di Pietro Cappelli, che ha parato un rigore. Nonostante i risultati negativi, si nota un’energia di squadra e la presenza di spazi di miglioramento.

Tre amare sconfitte per la Pallanuoto Siena. A Firenze, la prima squadra, allenata da Marco Mancini, è stata battuta da Aquatempra per 25-10, in una gara in cui Pietro Cappelli si è comunque messo in evidenza parando un rigore. L’ Under 12 si è arresa 13-12 a Pontedera con un gol subito all’ultimo secondo, mentre l’ Under 19 ha ceduto 8-7 all’ Associazionismo Sestese, punita da un rigore a sei secondi dalla sirena. La prima squadra, contro Aquatempra, ha provato, soprattutto in avvio, a restare agganciata al punteggio, prima di subire la maggiore continuità degli avversari. A segno per i bianconeri Riccardo Casini, Diego Baldi e Lorenzo Casini, tutti autori di una doppietta, oltre a Filippo Marzucchi, Sergio Ricci, Matteo Ianniello e Manuele Butini, ciascuno con una rete.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Siena: tre sconfitte fastidiose, ma si notano energia e margini di crescita Notizie correlate Pallanuoto. Siena Under 12 Uisp sugli scudi. Camaiore si inchinaA Pontassieve, nel Concentramento Under 12 Uisp, i piccoli della Pallanuoto Siena Uisp, guidati da Pietro Cappelli, conquistano una convincente... DOP del formaggio, crescita record ma margini sotto pressione: il 13 marzo il Forum PROGEO sulle prospettive della filieraL’Italia si conferma leader europeo per numero e valore delle Indicazioni Geografiche nel comparto formaggi: 57 IG su 257 riconosciute a livello UE... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Pallanuoto Siena: ko per prima squadra, U12 e U19; Pallanuoto. Siena: tre sconfitte fastidiose, ma si notano energia e margini di crescita. Pallanuoto. Siena: tre sconfitte fastidiose, ma si notano energia e margini di crescitaTre amare sconfitte per la Pallanuoto Siena. A Firenze, la prima squadra, allenata da Marco Mancini, è stata battuta ... sport.quotidiano.net Water Polo. Siena: Three disappointing losses, but energy and room for growth are evident.Three bitter defeats for Siena Water Polo. In Florence, the first team, coached by Marco Mancini, was defeated ... sport.quotidiano.net MATCH DAY CAMPIONATO NAZIONALE PALLANUOTO SERIE B Forza Ragazzi, Forza Delta ! #noisiamoladelta #deltapallanuoto #deltanuoto #waterpololife #SerieB #waterpolo #pallanuoto #pallanuotoitalia #playoff facebook Il programma, pallanuoto per la vetta, hockey per salire, volley per salvarsi x.com