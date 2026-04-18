Ostellari Lega | Decreto sicurezza? Sinistra contro l' Italia Fascismo rosso a Milano

Il Senato ha approvato il Decreto Sicurezza, con l'obiettivo di concludere l'iter parlamentare entro la prossima settimana alla Camera. Un rappresentante politico ha commentato l'evento affermando che si tratta di una buona notizia per l'Italia e ha criticato la sinistra, accusandola di essere contro il paese. In un altro intervento, si è parlato di una presenza di fascismo rosso a Milano.

«Il Senato approva il Decreto Sicurezza. Una buona notizia per l'Italia. L'obiettivo è chiudere entro la prossima settimana la partita alla Camera. Ci scontriamo con il solito ostruzionismo della sinistra che non sa difendere i nostri cittadini esposti a criminali, spacciatori e soggetti pericolosi». A evidenziarlo Andrea Ostellari, senatore della Lega e sottosegretario alla Giustizia. Andrà in porto finalmente quel provvedimento che permetterà ai nostri connazionali di sentirsi più tranquilli in tutti i luoghi pubblici? «Ce la faremo, seppure stiamo registrando un'opposizione ideologica senza precedenti. La minoranza, purtroppo, non si rende conto che in questo modo non si fa un dispetto alla maggioranza, ma a famiglie, anziani, bambini e forze dell'ordine.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ostellari (Lega): «Decreto sicurezza? Sinistra contro l'Italia. Fascismo rosso a Milano» Notizie correlate Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): "Fascismo rosso". Bagarre in aulaÈ polemica sull'ordine del giorno depositato da Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano, per chiedere al prefetto e al... Leggi anche: **Usa: lite Lega-c.sinistra su Minneapolis, Costa riprende leghista Matone 'no accuse fascismo'** Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sicurezza, la Lega esulta: Difesa concreta degli italiani; LEGA * SENATO: DL SICUREZZA, STEFANI (LEGA): INTERVENIAMO CON FORZA PER PROTEGGERE MINORI DA CRIMINALITÀ; LEGA * SENATO: DL SICUREZZA, LEGA: RIMPATRI PIÙ VELOCI E CERTI, NOI SEMPRE IN PRIMA LINEA. Ostellari (Lega): «Decreto sicurezza? Sinistra contro l’Italia. Fascismo rosso a Milano»«Il Senato approva il Decreto Sicurezza. Una buona notizia per l’Italia. L’obiettivo è chiudere entro la prossima settimana la partita alla Camera. Ci scontriamo con il solito ostruzionismo della sini ... msn.com 17/4/26. Scontri a Padova, il presidente della Regione Aberto Stefani: “Aggressioni intollerabili. Solidarietà ai Carabinieri e al Sottosegretario alla Giustizia Ostellari”. (vedi nota della Regione in FB) x.com Tv7 Tg. . SALIS (PEDRO): "VIOLENZA COME L'ICE, OSTELLARI IL MANDANTE" - Ecco il passaggio durissimo con cui stamattina i militanti del Pedro hanno denunciato il clima di tensione che la politica del governo sta portando nelle città, Padova compresa: facebook