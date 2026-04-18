Questa settimana le novità editoriali spaziano tra analisi delle tensioni economiche internazionali, approfondimenti sulla crisi sociale nelle grandi città e rivelazioni sui segreti della storia milanese. I titoli pubblicati coprono diversi ambiti, portando alla luce temi di attualità e di interesse storico, offrendo ai lettori uno sguardo variegato su questioni che coinvolgono sia il presente che il passato.

Le nuove uscite letterarie della settimana offrono uno spaccato multidimensionale che va dalla geopolitica delle risorse alla crisi sociale urbana, passando per le ombre del passato milanese. Attraverso i testi di Rampini, Currò e Markaris, emerge una riflessione profonda su come la sicurezza economica, le eredità ideologiche e le tensioni abitative stiano ridefinendo i confini della convivenza civile. La fine dell’illusione globale e il ritorno della geoeconomia strategica. Federico Rampini analizza in ‘Pane e cannoni’, pubblicato da Mondadori, il tramonto di quel modello di interdipendenza economica che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove letture: tra guerre economiche e segreti di Milano

Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic

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