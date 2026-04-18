Con i campionati di volley quasi terminati, le squadre della provincia devono affrontare le ultime sfide con determinazione per mantenere le posizioni in classifica. Npsg si trova in una fase cruciale, mentre Logisteel si conferma in testa alla graduatoria. Le gare finali sono attese come decisive per definire le sorti delle squadre coinvolte, in un torneo che sta entrando nel suo momento decisivo.

Con i campionati di volley ormai agli sgoccioli, le squadre spezzine dovranno tirare fuori gli artigli per evitare spiacevoli sorprese. Il dettaglio delle partite in programma nel weekend. B MASCHILE. Occasione d’oro per la Npsg Elettrosistemi che oggi alle 17.30 al ’PalaMariotti’ contro l’ultima della classe Limbiate, dovrà a tutti i costi raccogliere i tre punti. Altre gare del 23° turno: SantAnna-Albisola, Saronno-Diavoli Rosa, Mondovì-Malnate, Garlasco-Ciriè, Caronno-Parella e Res Como-Novi. C MASCHILE. La Mulattieri Vdm riceve oggi alle 17 al ’PalaConti’ la visita l’Admo Lavagna, quarta forza del girone. Partita decisiva per la Pallavolo Futura che se la vedrà contro il Sanremo oggi alle 18.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Npsg al punto di svolta. Logisteel difende la vetta

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