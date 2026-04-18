noi parliamo lui agisce

Dopo le tensioni legate a dazi commerciali, dispute con la Groenlandia e il Venezuela, l'Europa si trova divisa tra le fazioni di destra e sinistra, con posizioni contrastanti sul passato del Novecento. Nel frattempo, Donald Trump ha introdotto un'apertura verso possibili iniziative di dialogo e pace, in un momento in cui si registrano segnali di distensione internazionale.

Dopo dazi, Groenlandia e Venezuela, mentre l'Europa si scanna fra destra e sinistra (due visioni del Novecento sepolte dalla storia), Donald Trump apre uno spiraglio di pace laddove nessuno sarebbe stato in grado di farlo. Ferma ancora Israele, mentre la Flotilla imbarca viveri per la sua scampagnata, tratta sul petrolio e argina la Cina che cerca il dominio sull'Africa. Insomma, mentre noi parliamo, spieghiamo, discettiamo, ci indigniamo, l'America agisce. Ultimo baluardo della democrazia capace di decidere qualcosa nei tempi di questa nuova era, incompatibili con la burocrazia Ue e con i contrappesi partitici che noi vendiamo come equilibri liberali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Non ci parliamo più

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