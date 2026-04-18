Naspi ad aprile 2026 quando viene pagata | ecco le possibili date di accredito

A partire da marzo 2026, le persone che beneficiano della NASpI riceveranno il pagamento relativo alla mensilità di aprile. Attualmente, l'elaborazione dei pagamenti è in corso e si stanno definendo le date di accredito. Le modalità di pagamento prevedono generalmente bonifici sul conto corrente indicato dall'interessato, con tempistiche che possono variare a seconda delle procedure dell'INPS.

Naspi aprile 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di aprile 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (aprile 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e il 15 aprile 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Naspi ad aprile 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito NASPI FEBBRAIO 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calendario NASpI e Dis-Coll, quando arriva il pagamento e come controllarlo; Le Novità Normative della Settimana dal 6 al 12 aprile 2026; Da quando visibile il Pagamento Naspi a Maggio 2026? Info Inps; L’INPS, con messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026, fornisce in. Naspi anticipata 2026: tutto sulle nuove regoleCosa cambia per la Naspi anticipata? La Manovra 2026 ha ritoccato le modalità di liquidazione anticipata della NASpI per quanti intendono avviare un'attività ... leggioggi.it Assegno Unico, ADI, Naspi: tutti i pagamenti Inps di aprile 2026. Il calendarioTra i pagamenti Inps di aprile 2026, quelli dell’Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) per le prestazioni in corso di godimento (che non hanno subito variazioni) sono previsti per le gio ... leggioggi.it Hai perso il lavoro Potresti avere diritto alla #Naspi (anche senza saperlo) Molti lavoratori in Italia non richiedono la NASpI semplicemente perché non conoscono tutte le regole. Eppure si tratta di un sostegno economico mensile dell’INPS che, in alcuni ca - facebook.com facebook NASpI 2026: requisiti, durata, importo e istruzioni per ottenere l'indennità di disoccupazione alla luce delle ultime novità - Leggi e prassi / Pubblico, INPS, Indennità di disoccupazione, NASPI x.com