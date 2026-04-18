Napoli-Lazio le formazioni ufficiali | Conte insiste con i Fab 4 riecco Beukema dal 1?

Sono state rese note le formazioni ufficiali per la partita tra Napoli e Lazio, valida per la 33esima giornata di Serie A. L’allenatore del Napoli conferma la linea dei Fab 4, mentre Beukema torna in campo dal primo minuto. Dall’altra parte, l’allenatore della Lazio ha deciso le proprie scelte di formazione, completando le scelte di formazione per entrambe le squadre. La partita si gioca oggi nello stadio di riferimento.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli- Lazio, match valido per la 33esima giornata di Serie A. Le scelte di Conte e Sarri. Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri Un match cruciale per le ambizioni Champions degli azzurri che, in caso di vittoria, si porterebbero a più 11 sul Como (sconfitto ieri dal Sassuolo) e momentaneamente a più 9 sulla Roma che affronterà l’Atalanta di Palladino.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Conte insiste con i Fab 4, riecco Beukema dal 1? Notizie correlate Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: riecco Hojlund. Confermati i Fab 4Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Napoli, match valido per la 32esima giornata di Serie A. Corriere dello Sport: “Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesa”Corriere dello Sport: “Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesa”"> NAPOLI – Continuità e piccoli aggiustamenti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Lazio: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dela sfida di Serie A. Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte di Conte e Sarri per il match di Serie A, valido per la 33ª giornata 2025/26Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte di Conte e Sarri per il match di Serie A, valido per la 33ª giornata 2025/26 ... calcionews24.com Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte degli allenatoriFormazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 33a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 Ci siamo quasi! Sono state rese note le formazioni ufficiali de ... lazionews24.com Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook Napoli-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A x.com