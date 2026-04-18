Sabato 18 aprile alle 18:00 si gioca allo Stadio Maradona il match tra Napoli e Lazio, valido per la 33ª giornata di Serie A. La partita vede il ritorno di Alisson Santos tra i titolari, mentre Anguissa resta in panchina, secondo la scelta di allenatore. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in campionato.

? In Sintesi Napoli-Lazio è in programma sabato 18 aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Maradona, valida per la 33ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio di Parma, Antonio Conte è orientato a cambiare: Alisson Santos titolare sulla trequarti, Anguissa in panchina con McTominay che scala in mediana, e Sam Beukema titolare in difesa al posto di Juan Jesus. La Lazio di Maurizio Sarri arriva con tre vittorie consecutive al Maradona negli ultimi tre anni. Il Napoli è secondo in classifica con 66 punti, a -12 dall’Inter capolista, e deve difendersi dal Milan (63). La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN e sul canale satellitare DAZN 1 (214 Sky).🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Lazio, la mossa di Conte: Anguissa in panchina, Alisson Santos titolare per ritrovare il cambio di passo

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