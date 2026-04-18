Napoli-Lazio big match al Maradona | orario probabili formazioni e dove vederla

Alle 18 di oggi si gioca al stadio Maradona la partita tra Napoli e Lazio, valida per la 33ª giornata di Serie A. La sfida mette di fronte due squadre in cerca di punti importanti per la classifica. La partita sarà visibile in diretta televisiva e in streaming, con le probabili formazioni che saranno annunciate prima del calcio d'inizio.

Napoli-Lazio oggi alle 18 al Maradona per la 33ª giornata di Serie A: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Napoli-Lazio Il Napoli torna in campo oggi, sabato 18 aprile, per affrontare la SS Lazio nel big match della 33ª giornata di Serie A. La sfida è in programma alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra guidata da Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo il pareggio contro il Parma nell’ultimo turno di campionato, mentre gli uomini di Maurizio Sarri sono reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina. Napoli (3-4-2-1)Milinkovic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund.🔗 Leggi su 2anews.it

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