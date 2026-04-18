Morte a Campobasso Laura Di Vita interrogata per 7 ore in pochi giorni | inquirenti al lavoro su contraddizioni

A Campobasso, Laura Di Vita è stata interrogata per sette ore in pochi giorni, mentre gli inquirenti analizzano le contraddizioni nelle sue dichiarazioni. La donna è cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne di Pietracatella decedute a dicembre, sospettate di essere state avvelenate con ricina. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Laura Di Vita è la cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne di Pietracatella (Campobasso) morte a dicembre per sospetto avvelenamento da ricina. La quarantenne interrogata per la seconda volta in meno di dieci giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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