Milano rubata la sedia a rotelle a una giovane prof | Mi hanno tagliato le gambe

A Milano, una giovane docente si è vista sottrarre la sedia a rotelle, strumenti di mobilità per lei indispensabile. La donna, trasferitasi recentemente in città, ha denunciato il furto. La sedia a rotelle era posizionata nella zona dove si trovava, e il furto è avvenuto senza che lei potesse opporsi. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ha assistito all’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Rubata una sedia a rotelle, a Milano, a una giovane docente che si è trasferita da poco nel capoluogo lombardo. È la stessa insegnante, la 27enne Valeria Scommegna, a spiegare quanto accaduto, e a sfogarsi, in un video pubblicato su TikTok. La carrozzina rubata nell'androne del palazzoLa donna.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Torino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressioneLo scorso 11 marzo ha rapinato una quarantasette con disabilità, in sedia a rotelle, in compagnia della figlia diciannovenne nei pressi del... Disabile per 10 ore su una sedia a rotelle in ospedale, la figlia Mascia: “Disumano”Ancona, 5 febbraio 2026 – “Quattordici ore in pronto soccorso, seduta su una sedia a rotelle e cambiata del pannolone nel bagno pubblico dove è stata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rubano la carrozzina a una giovane prof di filosofia, l'appello: Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla; Prof pugliese derubata a Milano: Scomparsa la mia carrozzina, aiutatemi a ritrovarla; L’appello di Valeria: Mi hanno rubato la carrozzina nell’androne del palazzo, e ora come faccio? Aiutatemi a ritrovarla. Milano, rubata la sedia a rotelle a una giovane prof: Mi hanno tagliato le gambeLa denuncia di Valeria, 27 anni, trasferitasi a Milano per insegnare: la sua carrozzina è sparita dal condominio in pieno giorno ... milanotoday.it Rubano la carrozzina a una giovane prof di filosofia, l'appello: Non voglio soldi, aiutatemi a trovarlaUn content creator, visto il video, ha fatto visita alla ragazza per raccontare quanto accaduto e per chiedere ai brand che realizzano carrozzine un gentile omaggio ... milanotoday.it Due turiste olandesi arrivate da tre giorni a Milano. La serata in un locale del centro, poi la passeggiata in piazza del Duomo e l’incontro con due giovani nordafricani. Le chiacchiere in inglese, poi uno dei due ragazzi si allontana e le due giovani — 23 e 24 a - facebook.com facebook L’eredità Malagò: 290 milioni di buco per Milano-Cortina. I veri conti delle Olimpiadi gestite dal candidato alla Presidenza Figc. @lVendemiale x.com