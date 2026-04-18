Durante la Milano Design Week 2026 è stato presentato un nuovo format chiamato Gozen, che mira a creare un collegamento tra la cultura giapponese e il design contemporaneo. L'evento si svolgerà durante la settimana dedicata al design, offrendo uno spazio dedicato a questa sinergia culturale. La manifestazione si inserisce nel calendario ufficiale e prevede esposizioni e iniziative legate a questa tematica.

L’appuntamento con la Milano Design Week 2026 si arrichisce di un nuovo, innovativo format: Gozen, pensato come ponte ideale tra cultura giapponese e design contemporaneo. Attraverso oggetti, materia e visioni progettuali, l’evento intreccia tradizione e modernità, e si annuncia come una delle esperienze più interessanti della kermesse in scena nel capoluogo lombardo dal 20 al 26 aprile. Che cos’è gozen. Gozen è un termine giapponese che indica un momento del mattino in cui tutto è ancora possibile. In senso figurato, quindi, questa parola evoca inizio, apertura mentale e un nuovo approccio. È proprio da questo concetto che nasce gozen, il nuovo format ideato, in occasione della Milano Design Week 2026, da rararà – studio di architettura e design con base a Tokyo e radici italiane.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milano Design Week 2026, alla scoperta di “gozen”, il momento in cui tutto è possibile

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