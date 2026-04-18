Michele Sodano presenta le liste boom di firme per Controcorrente | 350 in tre ore

Questa mattina, nel comitato situato lungo il viale della Vittoria, sono state raccolte 350 firme in sole tre ore, tra le dieci e le tredici. La lista di Michele Sodano, Controcorrente, ha così superato ampiamente la soglia minima di 200 sottoscrizioni richiesta per la presentazione ufficiale delle candidature. La campagna elettorale è iniziata con un ritmo rapido e numeri significativi.

Partenza sprint per la campagna elettorale di Michele Sodano. In appena tre ore, dalle 10 alle 13 di questa mattina, Controcorrente ha raccolto 350 firme nel comitato del viale della Vittoria, superando abbondantemente la soglia minima delle 200 sottoscrizioni necessarie per presentare la lista.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera. Michele Sodano candidato a sindaco di Controcorrente: "Lavoro di squadra per politiche efficaci"Il leader del giovane movimento chiama a raccolta l’area progressista che invece per diverso tempo è sembrata indirizzata sul giornalista Onofrio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Programma online e niente carta, la strategia di Michele Sodano: Agrigento cambia da qui; Amministrative, il Pd a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano; Agrigento, il centrodestra non ha un candidato sindaco unitario: pesano disaccordi tra alleati e inchieste giudiziarie; Agrigento al voto, La Vardera senza mezze misure: Il centrodestra usa la città come un orinatoio. Michele Sodano presenta le liste, boom di firme per Controcorrente: 350 in tre orePartenza sprint per la campagna elettorale di Michele Sodano. In appena tre ore, dalle 10 alle 13 di questa mattina, Controcorrente ha raccolto 350 firme nel comitato del viale della Vittoria, superan ... agrigentonotizie.it Programma online e niente carta, la strategia di Michele Sodano: Agrigento cambia da quiNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie Il programma elettorale di M ... agrigentonotizie.it “Siete invitati alla conferenza stampa della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Sodano. Interverranno i rappresentanti delle forze politiche.” Agrigento, Circolo Empedocleo Sabato 18 aprile, ore 17:30 Vi aspettiamo! #Agrigento #Amm facebook