Il fine settimana in Italia si presenta con condizioni meteo tipiche dell’estate, con giornate soleggiate e temperature che raggiungono i 28°C. Il caldo anomalo e il sole diffuso sono caratteristici di questo periodo, con valori termici significativamente superiori alla media stagionale. Le previsioni indicano un aumento delle temperature in molte regioni, creando condizioni tipiche di fine estate o inizio autunno anticipato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Caldo anomalo e sole diffuso. L’Italia vive un fine settimana dal sapore estivo, con temperature in netto aumento e valori ben oltre la media stagionale. Nella giornata di sabato 18 aprile, il clima si presenta stabile e soleggiato, con punte che raggiungono anche i 28°C in alcune aree del Centro. Secondo le previsioni, molte città registrano valori tra i 24 e i 25°C, con picchi particolarmente elevati in Toscana: Firenze e Prato sfiorano i 28°C, mentre Grosseto, Lucca e Pistoia si attestano sui 27°C. Temperature simili anche a Roma e Terni. Al Nord, città come Alessandria, Bolzano e Pavia toccano i 26°C, segnando un’anomalia di 8-9 gradi sopra la media del periodo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, weekend quasi estivo sull’Italia: temperature fino a 28°C

Notizie correlate

Meteo weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia tutto(Adnkronos) – Weekend dal sapore quasi estivo sull’Italia, con temperature in deciso rialzo e punte fino a 28°C su alcune zone del Centro secondo le...

Leggi anche: Meteo, nel weekend torna l’alta pressione sull’Italia con sole e caldo quasi estivo: le previsioni di Abelli

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Meteo Prossimi Giorni: Giovedì 16/Venerdì 17 Aprile, si allontana il Vortice e avanza l'Alta Pressione; Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile; Meteo weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia tutto; Meteo weekend: sole e caldo quasi estivo, poi da lunedì tornano pioggia e freddo. Ecco le previsioni.

Meteo weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia tuttoWeekend dal sapore quasi estivo sull’Italia, con temperature in deciso rialzo e punte fino a 28°C su alcune zone del Centro secondo le previcioni meteo di oggi, sabato 18 aprile 2026. Lorenzo Tedici, ... notizie.it

Weekend di caldo quasi estivo, poi le temperature scendono in picchiataGli sbalzi di questo aprile non si fermano e ora vivremo una breve fase meteo di nuovo dal sapore quasi estivo, con un promontorio anticiclonico che torna ... meteogiornale.it

Buongiorno da Agenzia ANSA. Le previsioni del tempo per oggi #ANSA https://meteo.ansa.it/ facebook

Veneto, le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Come sarà il tempo nel fine settimana Ci dice tutto Giuseppe Mucci di Rai Meteo. x.com