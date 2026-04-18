Meteo Napoli oggi sereno | le previsioni per il fine settimana

Secondo le ultime previsioni, il cielo a Napoli oggi sarà completamente sereno. Le temperature oscillano tra una minima di 15°C e una massima di 25°C. Il tempo stabile si manterrà anche nel fine settimana, senza precipitazioni previste. La giornata si presenta quindi adatta alle attività all’aperto, con condizioni atmosferiche favorevoli.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata prevalentemente serena, con temperatura minima di 15°C e massima di 25°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 20°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura di 19°C. Venti deboli provenienti da Nord-Est con intensità tra 10kmh e 21kmh.🔗 Leggi su 2anews.it

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