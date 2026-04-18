Dopo che le agenzie di stampa hanno diffuso la notizia che l’Iran ha dichiarato lo stretto di Hormuz completamente aperto, si è capito subito che la notizia avrebbe avuto ripercussioni significative. La riapertura dello stretto, uno dei passaggi più strategici per il traffico marittimo mondiale, ha attirato l’attenzione internazionale. Nel frattempo, l’Unione europea ha mostrato segnali di perdita di rilevanza rispetto alle tensioni in quella zona.

Quando le agenzie hanno iniziato a battere la notizia che l’Iran stava dichiarando lo stretto di Hormuz «completamente aperto», si è subito compreso che non eravamo di fronte ad una notizia qualsiasi. Primo, perché non proveniva dai profili social di Trump. E noi abbiamo imparato, soprattutto in queste settimane, quanto strumentali siano talvolta le sue uscite. Non che siano prive di fondamento, sia chiaro. Tutt’altro. Solo che i post di Trump servono a propiziare reazioni più che raccontare eventi. Secondo, perché il soggetto di quella dichiarazione era Teheran. Che invero ha subito giustificato il “cedimento” affermando che la riapertura completa dello stretto vale fintantoché rimane in essere il cessate il fuoco in Libano fra Israele ed Hezbollah.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mentre Hormuz riapre l'Ue si riscopre inutile

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