Meloni | Voglio ringraziare Santanchè per il lavoro fatto in questi anni
Il ministro attuale ha espresso gratitudine nei confronti del suo predecessore nel settore del Turismo, ringraziandolo per gli sforzi compiuti negli ultimi anni. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un'agenzia di stampa e si inserisce in un momento di continuità tra i due incarichi. La frase si rivolge specificamente a una figura politica che ha ricoperto il ruolo di ministro prima di quella attuale.
(Adnkronos) – "Voglio ringraziare il ministro precedente" del Turismo Daniela "Santanchè per il lavoro che ha fatto in questi anni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea nazionale di Federalberghi all'Eur. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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