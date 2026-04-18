Meloni | Voglio ringraziare Santanchè per il lavoro fatto in questi anni

Il ministro attuale ha espresso gratitudine nei confronti del suo predecessore nel settore del Turismo, ringraziandolo per gli sforzi compiuti negli ultimi anni. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un'agenzia di stampa e si inserisce in un momento di continuità tra i due incarichi. La frase si rivolge specificamente a una figura politica che ha ricoperto il ruolo di ministro prima di quella attuale.