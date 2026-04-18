Meglio poter scegliere I referendum del 1995 e la battaglia per la televisione commerciale

Giovedì 23 alle 17.00 si terrà presso la sede della Domus Mazziniana un incontro dedicato ai referendum del 1995 e alla lotta per introdurre la televisione commerciale. L'evento è il secondo appuntamento di un ciclo di incontri che ricorda gli 80 anni della Repubblica. La discussione si concentrerà sulla possibilità di scegliere tra diverse opzioni e sulle vicende legate a quella fase politica.

Giovedì 23 alle 17.00 presso la sede della Domus Mazziniana (via Massimo d’Azeglio 14), secondo appuntamento del ciclo dedicato agli 80 anni della Repubblica.L’incontro affronterà la nascita della TV commerciale e i referendum del 1995.A parlarne Alberto Mingardi, docente allo IULM di Milano e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Etg - Storie d'autore, il politologo Mingardi presenta il libro Meglio poter scegliere Notizie correlate Leggi anche: La lettera di addio di Veronica: «Grazie per non avermi lasciata sola. Dignità per me è poter scegliere quando e come morire» Comprare meno, scegliere meglio: il nuovo volto del vintageIn un momento in cui la moda sembra correre sempre più veloce, nel mondo del vintage si fa spazio un nuovo approccio che sceglie deliberatamente di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Azioni più sicure da tenere sempre per comprare da cassettista; Autismo grave, la sfida della riforma: Senza poter scegliere, non si può vivere; Migliori passeggini da aereo e viaggio 2026: la guida per scegliere; I 55 libri game scelti da Wired per metterti alla prova con avventure, enigmi e scelte impossibili. Pallavolo A1F - Lavarini: "Sappiamo di poter fare meglio di così in attacco, e la fase break deve dare qualcosa in più" x.com Claudia Cardinale nasceva il 15 aprile 1938. Nell'articolo di Benedetta Pallavidino, cinque personaggi scelti nella speranza di poter rendere al meglio le sfaccettature di una grande attrice, che è stata capace di ammaliare ogni generazione. - facebook.com facebook