Media Iran Teheran per ora non ha dato l' ok a nuovo round negoziale

Le autorità di Teheran non hanno ancora dato il via libera a un nuovo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza indicazioni ufficiali su eventuali date o modalità future per i colloqui. Al momento, non ci sono segnali di un cambiamento nella posizione iraniana riguardo al dialogo diplomatico. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli analisti internazionali.

L'Iran non ha per ora acconsentito a tenere un nuovo ciclo di colloqui con gli Stati Uniti, il primo dei quali si è tenuto a Islamabad la scorsa settimana, "a causa dell'annuncio del presidente Donald Trump sul blocco marittimo statunitense e delle richieste eccessive avanzate dagli americani, sia durante i recenti colloqui che nei loro messaggi all'Iran", ha dichiarato sabato l'agenzia Tasnim, affiliata alla Guardia Rivoluzionaria, citando "le rispettive organizzazioni".🔗 Leggi su Lanazione.it

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