Un nuovo intervento rivolto agli amministratori under 35 sottolinea l’importanza di coinvolgere le comunità per realizzare progetti duraturi nel tempo. Durante un evento dedicato, un rappresentante ha affermato che l’anima di un’amministrazione risiede nella partecipazione dei cittadini, rifiutando l’idea che amministrare senza coinvolgimento possa portare a risultati significativi. La sua osservazione si concentra sulla necessità di un rapporto diretto e attivo tra amministratori e comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Ricordatevi che per poter fare cose che restano nel tempo, bisogna coinvolgere le comunità: amministrare senza partecipazione è una scorciatoia fittizia. Il grande valore è avere un’anima profonda e un’anima lunga e i vostri comuni sono così e voi site un po’ i custodi di quest’anima che va sempre alimentata con la partecipazione delle persone che quando partecipano si appropriano dei luoghi, della memoria e sono capaci di costruire un grande futuro”. E’ l’invito che il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, ha rivolto ai giovani amministratori under 35 riuniti a Napoli per la XV Assemblea nazionale Anci Giovani.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manfredi agli amministratori under 35: “L’anima sta nella partecipazione delle comunità”

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