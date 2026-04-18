Malore in casa non dava notizie dalla mattina | i Vigili del Fuoco forzano la finestra e salvano un uomo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera in via Eritrea, una strada di zona Ospedaletto, per un intervento di salvataggio. Un uomo, che non aveva dato notizie dalla mattina, si trovava in casa in condizioni di malore. Per accedere all’appartamento, i pompieri hanno forzato una finestra, riuscendo a soccorrere la persona. L’intervento si è svolto in un contesto di preoccupazione e agitazione.

Momenti di grande apprensione e trambusto nella serata di ieri, venerdì, in via Eritrea, una traversa di via Ravegnana in zona Ospedaletto. Erano passate da poco le 22, quando un imponente spiegamento di mezzi di soccorso ha attirato l'attenzione del vicinato: sul posto sono confluite.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Incendio in casa, i vigili del fuoco salvano un uomo svenuto per il fumo: soccorso in codice rossoI vigili del fuoco hanno salvato la vita di un uomo svenuto in casa per il fumo denso di un incendio alla Borghesiana. Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario salvano anziana colta da malore e bloccata in ascensoreIntorno alle ore 13:00 circa, l’anziana è riuscita a contattare telefonicamente il 112 per chiedere aiuto; nel corso della conversazione ha però... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 61enne trovato morto in auto, ipotesi malore improvviso; Terni, non paga l'affitto e la proprietaria si allarma: 83enne trovato senza vita nel letto, il decesso risale a un paio di mesi fa; Malore in casa, trovato senza vita ore dopo: dramma della solitudine a Rivarolo; Sbanda con l’auto mentre va al lavoro Trovato morto nel canale dopo ore. Malore in casa: liberata dai vigili del fuoco, 40enne muore in ospedaleHa un malore e non riesce ad aprire la porta di casa, devono quindi intervenire i vigili del fuoco. Ma la malcapitata, trasportata d’urgenza in ospedale, muore poco dopo. È accaduto nella tarda serata ... ilmattino.it Anziana cade in casa: salvata dai vigili del fuocoCade in casa e non riesce a rialzarsi per aprire la porta ai soccorritori. Anziana salvata dai vigili del fuoco nel cuore di Melegnano. L’allarme è scattato poco prima delle 7 di martedì nella zona de ... ilcittadino.it UN POMERIGGIO CON I VIGILI DEL FUOCO Sabato 18 aprile 2026, piazza Cipressi si trasformerà in un vero e proprio campo operativo dei Vigili del Fuoco. A partire dalle ore 16:00, cittadini e famiglie potranno conoscere da vicino il lavoro dei vigili del fu - facebook.com facebook Dopo 7 ore di lavoro è terminato l’intervento dei #vigilidelfuoco a Vigliano Biellese per l’ #incendio di stamattina in un appartamento: evacuati 30 residenti, tra cui 2 bambini, salvati anche alcuni animali. Area messa in sicurezza, indagini in corso sulle cause # x.com