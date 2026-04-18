Il borgo di Luzzi sta attirando l'attenzione internazionale grazie alla rappresentazione della Passione di Cristo, che ha ricevuto riconoscimenti per la qualità della sua interpretazione. La manifestazione, che si svolge annualmente, coinvolge numerosi partecipanti locali e attrazioni turistiche provenienti da diverse regioni. La rappresentazione, che dura diverse ore, si svolge in vari luoghi del paese e viene trasmessa tramite diversi canali di comunicazione.

Il borgo di Luzzi si ritrova al centro della scena culturale internazionale grazie al successo ottenuto dalla rappresentazione della Passione di Cristo. Il progetto denominato Presepe Pasquale – Passione Vivente 2026, frutto della visione artistica di Suor Raffaella Roberti e Suor Maria De Filippis insieme al Gruppo Teatrale Beato Francesco Maria Greco, ha infatti conquistato i vertici dei concorsi Praesepium 20252026, portando un riconoscimento di rilievo mondiale alla comunità locale. L’eccellenza tecnica e la conquista dei premi nazionali e internazionali. I riconoscimenti che ora arrivano a Luzzi non sono semplici attestati di partecipazione, ma premiazioni che toccano le vette del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luzzi conquista il mondo: la Passione di Cristo è la migliore d’Italia

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