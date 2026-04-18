Lunedì, il calciatore è arrivato a Napoli e ha iniziato a lavorare con il gruppo, secondo fonti belghe che riferiscono di circa quattro ore di allenamento al giorno. La decisione di escluderlo dalla rosa è stata presa dall’allenatore, che ha comunicato la sua intenzione di non schierarlo nelle prossime partite. La situazione ha generato discussioni tra i media e i tifosi, mentre il giocatore cerca di recuperare forma in vista dei Mondiali.

Non è probabilmente stata la migliore delle scelte possibili quella di Lukaku, che ora – per prepararsi meglio ai Mondiali e sentirsi in forma al 100% (e forse pure per protestare contro lo staff tecnico del Napoli) – verrà messo fuori rosa da Conte. Incrinando così un rapporto che tutti raccontavano idillico (lo era davvero, al netto di questa mancanza di comunicazione?). Il Napoli proprio ora avrebbe avuto bisogno di un’alternativa ad Hojlund da mettere in campo negli ultimi minuti come a Verona, dove Romelu ha segnato il gol decisivo facendo a sportellate in area di rigore. Dal Belgio lo raccontano come “stufo”. Il ribelle Lukaku, che per prepararsi ai Mondiali resterà fuori rosa col suo club.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku lunedì a Napoli. Dal Belgio: “ha lavorato 4 ore al giorno”

LUKAKU in BELGIO, VIDEO a SORPRESA

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