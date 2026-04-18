Lagos, Nigeria, primi anni Novanta. La protagonista di Lizard è Juwon, una bambina di otto anni che ha il dono, o meglio la condanna, di individuare il pericolo prima che questo si manifesti apertamente. In una domenica mattina di sole e caldo opprimente, la piccola viene espulsa dalla scuola domenicale del complesso religioso di Heaven’s Gate, frequentato dalle famiglie più benestanti della zona. Costretta dal professore a restare inginocchiata in penitenza fuori dall’aula, scorge una lucertola che si muove lungo il perimetro della chiesa e decide di seguirla, ignara di dove questo strano incontro la condurrà. In quel luogo dove fede, denaro e fanatismo convivono in un ibrido mediatico carico di ambiguità, Juwon scoprirà quello che gli adulti si affannano a nascondere e cosa vi sia realmente dietro quell’immagine di facciata.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Lizard: un cortometraggio visionario nella Nigeria degli anni ’90 – Recensione

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