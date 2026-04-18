LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Cerasuolo pimpante Pilato in finale senza forzare

In diretta dai campionati italiani di nuoto 2026, si sono svolti diversi eventi, con Cerasuolo che ha mostrato un buon ritmo e Pilato che si è qualificato per la finale senza spingere troppo. Alle 11.10 è iniziata la prima delle due serie più lente dei 1500 stile libero maschile. La competizione prosegue con le diverse batterie che determinano i nomi qualificati per le finali di questa giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10: Ora la prima delle due serie più lente dei 1500 sl maschile 11.08: Queste le finaliste dei 200 dorso donne: Bianchi, Toma, Gaetani, Velati, Maloni, Furfaro, Monti, Fresia 11.07: Federica Tpoma vince la quarta e ultima batteria dei 200 dorso con 2’13?21 che è il secondo tempo 11.04: Alessia Bianchi va al comando della graduatoria provvisoria con 2’12?47 11.01: Aurora Velati con 2’13?70 domina la seconda batteria e va al comando della graduatoria 10.57: Sofia Barba si aggiudica la prima batteria dei 200 dorso con 2’17?48 10.53: Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Potenza, Barbotti, Altini, Spediacci, Acampora, Furlani, Gerardi, Perciballi 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Cerasuolo pimpante, Pilato in finale senza forzare Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Cerasuolo pimpante, Pilato in finale senza spingere LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: c’è Paltrinieri! Pilato e Cerasuolo nei 50 ranaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Brillano D’Ambrosio e CurtisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.42: E' UN OTTIMO CARLOS D'AMBROSIO CHE DOMINA CON 1ì4577 i 200 stile ... oasport.it Fasi Interregionali Campionati Italiani U19 M/F PalaVinci - Montecatini Terme (PT), 17-19 Aprile 2026 RISULTATI Day 1 - 17 aprile PROGRAMMA DAY 2 - 18 aprile CLICCA QUI https://bit.ly/4tU3qWq Evento Live Italia Boxe TV - https://tv.spor facebook