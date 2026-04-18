L’Italia e gli Usa sono una grande famiglia e un litigio non romperà questa relazione Parola di Rulli

Negli ultimi giorni si sono registrate tensioni tra l’Italia e gli Stati Uniti, suscitando preoccupazioni sulla stabilità dei rapporti tra i due paesi. Tuttavia, alcune fonti cercano di rassicurare, affermando che la collaborazione tra le due nazioni rimane solida e che un eventuale disaccordo non comprometterà i legami storici e diplomatici instaurati nel tempo. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono sviluppi ufficiali.

In mezzo alle tensioni che sono emerse in questi giorni tra l’Italia e la Casa Bianca, c’è chi mira ad attenuare il tono delle relazioni. Tra questi Micahel Rulli, membro repubblicano del congresso e copresidente di un gruppo bipartisan dell’assemblea legislativa che si occupa della gestione delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. “L’Iran è un tema molto particolare. Le autorità di Teheran sono mostruose, e noi statunitensi siamo in una posizione di forza. Ma vogliamo vedere il prima possibile la fine di questo conflitto” sono el parole pronunciate ai microfoni del Tg1 dal congressman americano, a margine di un evento co-organizzato da...🔗 Leggi su Formiche.net

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