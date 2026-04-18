L' irresponsabilità di chi manifesta contro la libertà di espressione

Oggi a Milano si svolge un evento della Lega, accompagnato da manifestazioni di protesta. Alcuni esponenti di partiti politici di centrodestra hanno deciso di partecipare anche alle contro-manifestazioni organizzate in risposta. Questa scelta ha suscitato discussioni e critiche, considerando le diverse motivazioni che hanno portato a questa decisione. La presenza di rappresentanti di vari schieramenti ha attirato l’attenzione sui temi della libertà di espressione e delle modalità di protesta.

Esistono varie ragioni per cui è semplicemente folle la decisione del Pd (e addirittura di alcuni esponenti di Forza Italia, in realtà) di partecipare alle contro-manifestazioni organizzate in occasione dell’evento che la Lega terrà oggi a Milano. Esistono ragioni più “alte”, perché ovviamente la libertà di pensiero è sacra e esprimerla è un diritto sacrosanto tutelato da quella Carta di cui gli stessi esponenti del partito di Elly Schlein si riempiono la bocca un numero imprecisato di volte al giorno di fronte ai taccuini dei giornalisti, fino ad arrivare al nostro più completo sfinimento. Sicuramente anche gli esponenti Pd ricorderanno che...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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