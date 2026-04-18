Lions Club | concorso fotografico per celebrare le vecchie fabbriche

Il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano ha annunciato l'apertura della settima edizione del concorso fotografico dedicato alle vecchie fabbriche. L'iniziativa invita i partecipanti a scattare immagini che rappresentino le tracce lasciate dal lavoro nel tempo, con l’obiettivo di raccogliere e condividere testimonianze visive di queste strutture storiche. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati che desiderano contribuire con le loro fotografie.

Il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano lancia la settima edizione del suo concorso fotografico, invitando i cittadini a documentare le tracce lasciate dal lavoro nel tempo. La manifestazione, che mette in campo un connubio tra estetica e impegno sociale, si focalizza sul tema delle architetture produttive, cercando di restituire dignità visiva a spazi che portano i segni della storia industriale e artigianale locale. L’obiettivo estetico tra memoria storica e realtà produttiva. Le immagini richieste per il bando del 2026 puntano a catturare l’essenza di luoghi dove il tempo ha lasciato impronte tangibili o sottili. Il tema scelto, denominato Architetture del Lavoro: Memorie di luoghi nel tempo, sposta l’obiettivo fotografico verso fabbriche ormai dismesse, vecchi laboratori artigianali, officine dimenticate e opifici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lions Club: concorso fotografico per celebrare le vecchie fabbriche Notizie correlate Peace Poster, premiati a Silvi i ragazzi vincitori del concorso del Lions ClubSilvi: Un Futuro di Pace Dipinto dai Giovani Artisti del Territorio Silvi, in provincia di Teramo, ha celebrato oggi un momento significativo... Premiati i ragazzi di tre istituti di Montesilvano dal Lions Club locale per il concorso "Un poster per la pace"Cerimonia di premiazione nella sala consiliare del Comune di Montesilvano per il concorso internazionale promosso dal locale Lions Club “Un Poster... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Premio Un Poster per la Pace a Sondrio: giovani protagonisti di valori, impegno e futuro; Il concorso del Lions Club 'Un poster per la Pace' verso la fase finale: oltre 550 giovani partecipanti; LE VIE DELLE FOTO Trieste si tinge di Oro Blu: l’impegno dei Lions all’Osteria da Pepi; Torna ‘Scatta alle Cascine’, pronti per la 14esima edizione. 7° Lions Photo Contest: scatti che raccontano il lavoroTorna il concorso fotografico del Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano: arte e solidarietà al centro ... ekuonews.it Le aree verdi del cuore, concorso fotografico del Lions Club Piacenza HostIl Lions Club Piacenza Host organizza il concorso fotografico ‘Le aree verdi del cuore’. Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni ed è gratuito. Ogni concorrente può inviare fino ad un massimo di ... piacenzasera.it Piazza Garibaldi si è trasformata il 12 aprile in un grande spazio dedicato alla prevenzione grazie al Lions Day 2026. Centinaia di cittadini hanno partecipato agli screening gratuiti e alle attività informative promosse dagli undici Lions Club di Parma e provinci - facebook.com facebook