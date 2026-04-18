Liceo Farnesina sequestrato il tablet con la lista delle vittime

Un tablet appartenente a studenti del liceo Farnesina di Roma è stato sequestrato dalla Squadra Mobile. Sul dispositivo è stata trovata una lista che comprende i nomi di tre minorenni, tutte coinvolte in episodi di violenza sessuale. La scoperta è avvenuta durante le indagini in corso sui fatti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro come parte delle verifiche in atto.

Un dispositivo digitale appartenente a un gruppo di studenti del liceo Farnesina di Roma è stato oggetto di sequestro da parte della Squadra Mobile dopo la scoperta di una lista contenente i nomi di tre ragazze, tutte minorenni, collegate a episodi di violenza sessuale. L’indagine, avviata su mandato della Procura minori, mira a identificare l’autore materiale dell’inserimento di tali nomi sul tablet, in seguito alla testimonianza di una delle vittime che avrebbe subito aggressioni durante una celebrazione natalizia. Il trascorso di episodi simili tra le mura scolastiche romane. La scoperta avvenuta presso il liceo Farnesina non rappresenta un caso isolato per la Capitale, poiché richiama una dinamica già verificatasi in precedenza nel liceo Giulio Cesare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liceo Farnesina, sequestrato il tablet con la lista delle vittime Notizie correlate Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: “Sono stata abusata a una festa”Roma, 18 aprile 2026 – Tre nomi di ragazze su un documento intitolato “Lista stupri”. Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festaUn'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova "lista... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Liceo Farnesina, nuova lista stupri: ma una ragazza ha denunciato una violenza a una festa di Natale. Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: Sono stata abusata a una festaSpuntano tre nomi di ragazze su un dispositivo della scuola in uso agli studenti. La scoperta dopo il terribile racconto di una minorenne su una presunta violenza ad una festa. Indaga la procura ... quotidiano.net Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festaUn'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova lista stupri ... fanpage.it