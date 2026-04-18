L' Antica focacceria San Francesco raddoppia aperto un nuovo locale in via Maqueda

L'Antica Focacceria San Francesco ha aperto un nuovo locale in via Maqueda, ampliando così la propria presenza in città. La catena, nota per la sua tradizione gastronomica, è stata recentemente acquisita dal gruppo Spoon Brands, che nel luglio 2025 ha ottenuto la maggioranza delle quote. Questa operazione è stata realizzata dopo l'acquisto da parte di Cirfood Retail, con l'intento di sviluppare un progetto comune.

L'Antica focacceria San Francesco raddoppia la sua presenza con un nuovo punto vendita in città. Spoon Brands, il gruppo che nel luglio 2025 ha acquisito la quota di maggioranza della storica insegna da Cirfood Retail, con l’obiettivo di dare vita insieme a una joint venture volta allo sviluppo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “La Molecola della Civiltà”, il vino come racconto dell’umanità: all’Antica Corsetteria il nuovo libro di Francesco SorelliArezzo, 19 marzo 2026 – “La Molecola della Civiltà”, il vino come racconto dell’umanità: all’Antica Corsetteria il nuovo libro di Francesco Sorelli. Ex California Bakery, aperto il nuovo bando per il locale alla funicolarePoco meno di due mesi fa, quasi a sorpresa, abbassava le serrande California Bakery, dopo anni di attività. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Antica Focacceria San Francesco raddoppia e apre un nuovo spazio in centro a Palermo; A Palermo si inaugura il nuovo locale dell’Antica Focacceria San Francesco; Palermo, Antica Focacceria San Francesco: apre altro locale vicino al Teatro Massimo; Palermo sfida il dislivello | la Zero Mille verso Monte Cuccio. Antica Focacceria San Francesco, tra storia e sapori palermitaniPalermo, 3 dic. (askanews) – Dal 1834 a oggi: 187 anni nel segno delle tradizioni, dell’autenticità, della genuinità e della qualità del prodotto. Una storia che da familiare è diventata sempre più ... affaritaliani.it Le mostre del weekend, da Piero di Cosimo all'eredità di San Francesco. A Roma e Treviso focus su Schifano e Ceroli, a Torino i costumi svelano le regine #ANSA x.com FOGGIA, LA “TENDA FRANCESCANA” IN PIAZZA: incontri e dialogo nel segno di San Francesco - Video - facebook.com facebook