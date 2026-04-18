Lancio di pietre dopo il mancato furto di una borsa | in provincia di Bari è emergenza criminalità

In provincia di Bari, si registra un episodio di violenza dopo un tentativo di furto fallito, con pietre lanciate contro le auto in transito. L’indagine è iniziata con una querela presentata da una coppia di coniugi. Gli agenti del Commissariato locale hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un ragazzo di 18 anni, accusato di tentata rapina. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

L'indagine è partita dopo la presentazione di una querela da parte di una coppia di coniugi. Gli agenti del Commissariato di Corato hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un ragazzo di 18 anni con l'accusa di tentata rapina.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Rissa con lancio di pietre e bottiglie, passanti rifugiati nei negozi x.com

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