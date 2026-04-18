Nel Seicento, un’Italia fatta di chiostri e silenzio ha visto nascere una pittrice di grande talento, la cui vita e opere sono state tramandate nel tempo. La sua storia si intreccia con un’epoca ricca di contrasti tra spiritualità e arte, lasciando un segno nel panorama culturale del secolo. Tra le mura delle istituzioni religiose, questa artista ha trovato spazi di espressione e innovazione, contribuendo a rinnovare il ruolo delle donne nell’arte.

C ’è un’Italia del Seicento che non è solo quella dei Promessi Sposi. È l’Italia dei “matrimoni mistici” dove, tra le mura dei chiostri e il silenzio della preghiera, qualcuno ha saputo trasformare la clausura in un laboratorio di libertà. È il caso di Theodora Caccia, figlia di Guglielmo, il “Raffaello del Monferrato”. Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X Leggi anche › “Il prezzo della libertà” di Valentina Petrini: la recensione di Aldo Cazzullo Suo padre era una celebrità, da quando Carlo Emanuele I lo aveva voluto a Torino per affrescare la Manica Lunga con Federigo Zuccari. Diversamente dalla sua contemporanea Artemisia Gentileschi, Theodora deve accettare un compromesso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia di una grande pittrice del '700

Georg Baselitz | la grande notte in bianco

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