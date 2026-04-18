Olivia Dean ha recentemente rivelato che la canzone “Man I Need”, presente nel suo album “The Art Of Living”, stava per essere scartata come singolo. Tuttavia, alla fine è diventata una delle hit più ascoltate a livello mondiale, raggiungendo posizioni elevate nelle classifiche internazionali. La popolarità di questa traccia ha anche contribuito alla vittoria della cantante in occasione dei Brit Awards del 2026.

Olivia Dean: la sua Man I Need, estratta dall’album The Art Of Living è diventata una delle super hit, portandola nelle parti alte delle classifiche globali, oltre a contribuire al suo trionfo nell’edizione 2026 dei Brit Awards. Il brano ha raggiunto la prima posizione in classifica ed visto diventare la prima artista solista donna ad avere quattro singoli contemporaneamente nella Top 10 delle classifiche ufficiali del Regno Unito. In un intervento ad Hits Radio, la popstar britannica ha rivelato che, nonostante la canzone le sia sempre piaciuta, era riluttante a renderla un singolo, perché non era sicura se fosse abbastanza forte da rappresentare l’album completo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La rivelazione di Olivia Dean: “Man I Need stava per essere scartata come singolo”

Olivia Dean - Man I Need (Live from Brooklyn Paramount)

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