La Repubblica nasce in via Solferino Dialogo sulla storia d’Italia

Mercoledì 22 aprile alle 17.00 si terrà il primo incontro di un ciclo promosso dalla Domus Mazziniana, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana. L’evento si svolgerà in via Solferino e sarà dedicato alla storia della Repubblica italiana, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita. La serie di incontri proseguirà nei prossimi mesi con diversi appuntamenti dedicati a questo tema.

Mercoledì 22 aprile alle 17.00 prende avvio un nuovo ciclo di incontri della Domus Mazziniana, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, dedicato agli 80 anni della Repubblica.Ad inaugurare la nuova serie di attività sarà la presentazione del volume La Repubblica è nata in via.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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