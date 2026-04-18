La provincia di Padova prima in Veneto per la produzione di asparagi

Nella provincia di Padova, la produzione di asparagi si concentra principalmente nelle aree di Pernumia e dell’alta padovana. La bassa padovana si conferma come una delle zone più produttive, con coltivazioni che occupano ampie superfici. Queste zone si distinguono per la presenza di numerose aziende agricole dedicate alla coltivazione di questa verdura, che rappresenta una parte significativa dell’attività agricola locale.

La bassa padovana, in particolare l’area di Pernumia, e l’alta padovana si confermano le zone più vocate della provincia relativamente alla coltivazione degli asparagi. Stando all’ultimo report di Cia Padova, attraverso l'elaborazione dei dati di Veneto Agricoltura, la stessa provincia è prima a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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