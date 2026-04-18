Dopo il risultato elettorale, si conferma che le politiche adottate dal governo ungherese non sono cambiate rispetto al passato. Peter Magyar ha ottenuto nuovamente il mandato, senza segnali di svolta rispetto alle politiche precedenti. Le forze politiche di opposizione hanno subito sconfitte e non sono state in grado di influenzare l’orientamento del governo. La situazione rimane invariata rispetto alle scelte di politica interna e internazionale adottate negli ultimi anni.

Chi si aspettava la svolta del dopo-Orban, rimarrà deluso. Peter Magyar, dopo il trionfo alle urne di Tisza, ha appena varcato la soglia del palazzo del Parlamento ungherese, l’Orszaghaz, che subito arriva la notizia della prima nomina del nuovo governo: per il ministero dell’Istruzione, il premier in pectore ha chiesto la disponibilità a Rita Rubovszky, attualmente direttrice delle scuole cistercensi, che per dodici anni è stata vicepresidente dell’Associazione Europea degli Insegnanti Cattolici. Pare di capire che l’ideologia gender debba attendere un’altra tornata elettorale per tornare nei programmi didattici. E che il predominio statale sul sistema educativo non abbia possibilità di riprendere quota.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La nuova Ungheria è come la vecchia

St. Elizabeth of Hungary: Colorized old photo and New Photo

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