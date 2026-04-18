La Commissione Ue stacca la spina all’Europa | smart working tutti in autobus e divieti à gogo

La Commissione europea si prepara a presentare il 22 aprile il piano Save Energy EU, un documento che prevede tra le misure principali lo smart working e un aumento dell’uso dei mezzi pubblici per affrontare il caro-energia. La proposta include anche una serie di divieti e restrizioni volte a ridurre i consumi energetici in diversi settori. La bozza del piano è stata annunciata nelle ultime settimane e sta creando discussioni tra gli Stati membri.

La strategia punta su mobilità ridotta e case lasciate al freddo Salvini attacca Bruxelles: "Non ragionano da persone normali" Smart working e più mezzi pubblici per combattere il caro-energia. Sarebbero questi i punti su cui si basa la bozza del piano Save Energy EU che l'esecutivo europeo presenterà il 22 aprile. Come a voler spegnere un incendio con un bicchiere d'acqua, le idee alla base del piano assomigliano a una Euro-beffa dinnanzi ai gravi problemi energetici del Vecchio Continente, un concentrato di misure talmente soft da sembrare un decalogo per consumatori. Ma andiamo con ordine. Si parte con l'aumento del...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Commissione Ue stacca la spina all’Europa: smart working, tutti in autobus e divieti à gogo Notizie correlate Leggi anche: Musk stacca la spina a Mosca: disattivati tutti i satelliti per i russi al fronte Energia, le raccomandazioni Ue contro la crisi: smart working e trasporti pubbliciIncoraggiare le aziende a garantire almeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana, chiudere gli edifici pubblici quando possibile,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dombrovskis: Le tasse sugli extraprofitti sono possibili, stiamo valutando un approccio UE coordinato. La Commissione Ue stacca la spina all’Europa: smart working, tutti in autobus e divieti à gogoLa strategia punta su mobilità ridotta e case lasciate al freddo Salvini attacca Bruxelles: Non ragionano da persone normali ... ilgiornale.it Sì della Commissione UE all’acquisizione di Telecom Sparkle dal Ministero dell’Economia italiano e a RetelitTim prevede che la transazione di Telecom Sparkle si concluda nel secondo trimestre 2026. Dopo ok di Commissione UE, Manca via libera di Usa ... eunews.it