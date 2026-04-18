La cappella St Hildegardis di Gottfried Böhm a Düsseldorf | l’architettura brutalista che dialoga con il sacro

Nel quartiere meridionale di Garath, a Düsseldorf, si trova la cappella dedicata a St. Hildegardis, progettata dall’architetto Gottfried Böhm. L’edificio si distingue per il suo stile brutalista, caratterizzato da forme robuste e materiali apparentemente grezzi. La struttura sorge tra i blocchi residenziali e altri edifici, creando un contrasto evidente tra l’ambiente urbano e l’elemento sacro. La cappella rappresenta un esempio di architettura religiosa con un forte carattere estetico e strutturale.

Nel quartiere meridionale di Garath, alla periferia di Düsseldorf, tra i blocchi residenziali e i parcheggi, si erge qualcosa di inaspettato: una massa scultorea di cemento a vista che sfida la logica della periferia tedesca del dopoguerra, si contorce verso il cielo come una roccia affiorata dal terreno, e si impone sullo sguardo con la forza senza retorica di chi non ha bisogno di spiegarsi. È la cappella St. Hildegardis, progettata da Gottfried Böhm tra il 1962 e il 1970, e chi la vede per la prima volta non sa bene se stia guardando un’architettura sacra o una scultura abitabile. La risposta, naturalmente, è entrambe le cose. La cappella di Garath: un edificio che si impone prima ancora di essere compreso.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La cappella St. Hildegardis di Gottfried Böhm a Düsseldorf: l’architettura brutalista che dialoga con il sacro Notizie correlate L’architettura dialoga con la città al Museo archeologico nazionaleStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Dopo... Il pozzo sacro di Santa Cristina: l’architettura nuragica sfida il tempoScendere i venticinque gradini del pozzo sacro di Santa Cristina significa attraversare tremila anni di storia in pochi secondi.