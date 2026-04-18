Koopmeiners Juve | fissata la base d’asta per la cessione Ma il giocatore non gradisce quella destinazione

È stata stabilita la cifra di partenza per la vendita di un centrocampista, ma il trasferimento verso una determinata squadra non appare gradito al giocatore. Al momento, il mercato intorno alla sua cessione non ha subito sviluppi significativi, e l’olandese non mostra entusiasmo per la destinazione proposta. Le trattative sembrano in stand-by, con poche novità rispetto alle settimane precedenti.

Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma mercato per l’olandese non decolla e il giocatore non gradisce quella destinazione. Il futuro del centrocampo della Juventus non dipende solo dalla qualificazione in Champions League, ma anche da una strategia di cessioni mirate. Come riportato da Tuttosport, il nome principale sulla lista dei partenti è quello di Teun Koopmeiners. Nonostante le aspettative iniziali, l’olandese non è riuscito a scardinare le gerarchie di Luciano Spalletti, che continua a considerare i due titolari attuali come elementi inamovibili del suo scacchiere. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per la dirigenza bianconera, l’addio dell’ex Atalanta rappresenta una necessità economica per arrivare a due nuovi obiettivi in mediana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma il giocatore non gradisce quella destinazione Notizie correlate Mercato Juve, fari puntati su Kessiè! Il centrocampista gradisce la destinazione e i bianconeri preparano l’offertaMercato Juve, fari puntati su Kessiè! Il centrocampista gradisce la destinazione e i bianconeri preparano l’offerta Richard Rios Inter, ritorno di... Koopmeiners Juve, possibile cessione nel calciomercato estivo. Ecco quanto chiede la società bianconeraKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Koopmeiners Juventus, siamo al capolinea? Le ultimissime; Koopmeiners lascia la Juve in estate? Perché la partita contro l'Atalanta può essere decisiva; Mercato Milan Fofana possibile sacrificio estivo | fissata la valutazione oltre questa cifra può partire; Mercato Juve: Miretti o Koopmeiners, chi cedere in estate? Numeri e dettagli finanziari sui due centrocampisti. Juve, Koopmeiners può partire: i bianconeri vogliono 30 milioniTeun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 della nazionale olandese, sarebbe tra i cedibili in casa Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, ... tuttojuve.com È davvero finita con la Juventus: svuota l’armadietto per 30 milioniDomenica sera, alle ore 20:45, la Juventus ospiterà il Bologna in uno dei match più attesi della 33esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta, i bianconeri vogliono vincere ... calciomercato.it La #Juve senza Yildiz deve farsi in quattro: McKennie, Koopmeiners, David o Miretti. Come cambia Spalletti x.com (Cds) "Gli attaccanti non segnano Alla Juve c'è la cooperativa del goal, all'appello in A manca solo Koopmeiners" https://ow.ly/VsBn50YIM1h facebook