Koopmeiners Juve | fissata la base d’asta per la cessione Ma il giocatore non gradisce quella destinazione

Da juventusnews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata stabilita la cifra di partenza per la vendita di un centrocampista, ma il trasferimento verso una determinata squadra non appare gradito al giocatore. Al momento, il mercato intorno alla sua cessione non ha subito sviluppi significativi, e l’olandese non mostra entusiasmo per la destinazione proposta. Le trattative sembrano in stand-by, con poche novità rispetto alle settimane precedenti.

Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma mercato per l’olandese non decolla e il giocatore non gradisce quella destinazione. Il futuro del centrocampo della Juventus non dipende solo dalla qualificazione in Champions League, ma anche da una strategia di cessioni mirate. Come riportato da  Tuttosport, il nome principale sulla lista dei partenti è quello di  Teun Koopmeiners. Nonostante le aspettative iniziali, l’olandese non è riuscito a scardinare le gerarchie di Luciano Spalletti, che continua a considerare i due titolari attuali come elementi inamovibili del suo scacchiere. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per la dirigenza bianconera, l’addio dell’ex Atalanta rappresenta una necessità economica per arrivare a due nuovi obiettivi in mediana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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