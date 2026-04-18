Juventus Locatelli 2030 | ufficiale il rinnovo del Capitano

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Manuel Locatelli fino al 2030. Il centrocampista, considerato una delle figure chiave della squadra, continuerà a vestire la maglia bianconera per i prossimi anni. La società ha deciso di rafforzare ulteriormente il proprio organico puntando sul capitano, e il prolungamento si inserisce nel processo di consolidamento del gruppo azzurro.

Bandiera bianconera: Manuel Locatelli rinnova con la Juve fino al 2030. La Juventus blinda il suo capitano e prosegue nel percorso di consolidamento del blocco azzurro. Dopo i recenti rinnovi di Yildiz, McKennie e del tecnico Luciano Spalletti, è arrivata oggi l’ufficialità del prolungamento di Manuel Locatelli. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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