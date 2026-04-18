Itinerario ufficiale per la tifoseria ospite | Mantova-Avellino

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato l’itinerario ufficiale per i tifosi ospiti in vista della partita contro il Mantova, prevista per sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 allo stadio “Danilo Martelli – Pata Stadium” di Mantova. La gara si svolge nell’ambito della 35ª giornata del campionato di Serie BKT 202526.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto l’itinerario previsto per la tifoseria ospite in vista del match Mantova-Avellino, in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 presso lo stadio “Danilo Martelli – Pata Stadium” di Mantova, valido per la 35? giornata della Serie BKT 202526.Percorso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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