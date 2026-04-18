Innata capacità di mentire | cosa può cambiare la perizia del RaCIS su Sempio

Sono state diffuse le prime indiscrezioni sulla relazione del RaCIS riguardante il profilo psicologico di Andrea Sempio, indagato per la terza volta nell’ambito del caso Garlasco. La perizia analizza alcuni aspetti della personalità dell’indagato, con particolare attenzione alla sua capacità di mentire. La relazione viene presentata in un momento cruciale delle indagini, che proseguono con nuovi approfondimenti.

Cosa direbbero le indiscrezioni della perizia del RaCIS sull’indagato Andrea Sempio e che peso potrebbe avere nel futuro della giustizia sul delitto di Garlasco Emergono le prime presunte indiscrezioni sulla relazione presentata dal RaCIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) in merito al profilo psicologico di Andrea Sempio, da marzo 2025 indagato per la terza volta nell’ambito del delitto di Garlasco. Secondo quanto viene riportato da Quarto Grado, sarebbe stata ravvisata nell’indagato un’“innata capacità di mentire”, oltre che un “rapporto problematico con le donne”. Il profilo psicologico - ma forse è stato compilato...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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"Andrea Sempio avrebbe un'innata capacità di mentire" Le prime indiscrezioni sulla consulenza del Racis. Aggiornamenti di Giammarco Menga #Quartogrado x.com