Incendio in un appartamento a Terranuova Bracciolini | tre persone intossicate casa inagibile

Nella notte a Terranuova Bracciolini, un incendio ha interessato un appartamento in via Alcide De Gasperi. Tre persone sono state intossicate e trasportate in ospedale, mentre l’abitazione è risultata inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le procedure di messa in sicurezza. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

Paura nella notte a Terranuova Bracciolini, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Alcide De Gasperi. L’allarme è scattato intorno alle 4:40, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno interessato una stanza situata al piano terra di un edificio composto da due unità abitative. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di domare l’incendio ed evitare che si propagasse al resto dell’appartamento e alle stanze adiacenti. I tre occupanti della casa — una donna di 52 anni e due uomini di 23 e 19 anni — sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dal rogo.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incendio in un appartamento a Terranuova Bracciolini: tre persone intossicate, casa inagibile Notizie correlate Terranuova Bracciolini: incendio nella notte in un appartamento. Tre persone intossicate dal fumoTERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO) – I Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti questa notte alle ore 04. Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova BraccioliniTERRANUOVA BRACCIOLINI – I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte trascorsa per l’incendio in appartamento di... Una raccolta di contenuti Terranuova Bracciolini: incendio nella notte in un appartamento. Tre persone intossicate dal fumoI Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti questa notte alle ore 04.40 in Via Alcide De Gasperi a Terranuova Bracciolini per l'incendio in un appartamento. Ad andare ... firenzepost.it Incendio in un'abitazione, in tre in ospedaleTERRANUOVA BRACCIOLINI: Il rogo è divampato in una stanza di un appartamento al piano terra. Il personale del 118 ha assistito una donna di 52 anni e due giovani ... toscanamedianews.it