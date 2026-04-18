Impianto per portare l' acqua alle aziende agricole del Carso c' è l' ok di Coldiretti | Progetto strategico

Un nuovo impianto per portare acqua alle aziende agricole del Carso ha ricevuto l’approvazione di Coldiretti, che lo definisce un progetto strategico. L’obiettivo è garantire un apporto idrico continuo e affidabile alle aziende della zona. La questione dell’acqua come risorsa fondamentale per il settore agricolo viene sottolineata dall’associazione, che evidenzia la necessità di proteggerla e di aumentarne la disponibilità.

«L’acqua rappresenta per l’agricoltura un bene essenziale che va salvaguardato e, dove possibile, reso disponibile». Corrado Greco, presidente di Coldiretti Trieste, accoglie con favore l’idea progettuale di realizzare sul Carso un impianto irriguo che possa servire a portare l’acqua alle aziende.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Fondi alle aziende: 83 milioni di euro pagati nel 2025 a oltre 4mila aziende agricole del ParmenseFondi alle imprese, contrasto alla Peste suina e gestione dei lupi: a Parma si è concluso il viaggio dell’assessore Mammi Ieri, gli ultimi due... Guerra: aziende agricole, “rincari record fra gasolio e fertilizzanti” Coldiretti PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Le aziende agricole possono registrare aumenti dei costi da 200 a 1. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Biodigestori, l'annuncio di Ama: Gli impianti di Cesano e Casal Selce pronti entro dicembre; Incendio nell’impianto per l’idrogeno: operaio in ospedale; A Bologna forse sono state cremate troppe persone; Geotermia, la società di Treviolo dirige i lavori per il teleriscaldamento. Impianto per portare l'acqua alle aziende agricole del Carso, c'è l'ok di Coldiretti: Progetto strategicoCorrado Greco, presidente di Coldiretti Trieste, accoglie con favore l’idea progettuale di realizzare sul Carso un impianto irriguo che possa servire a portare l’acqua alle aziende agricole, ma anche ... triesteprima.it L’impegno di Magrone per delocalizzare l’impianto delle PianazzeUna grande emozione e il desiderio di portare a termine gli obiettivi che si è prefissata e per i quali si era candidata: Fabiana Magrone, rappresentante del Movimento cinque stelle, è entrata ... lanazione.it Sono un neofita del fotovoltaico(ho ereditato una casa dove era già installato).Come faccio a monitorare la resa dell'impianto.Premetto che l'accomulatore inverter (Azzurra) è lontano dal wifi di casa,sono al terzo piano e il segnale non arriva in nessun modo,n - facebook.com facebook Provincia dell’Aquila: impianto termico del “D’AOSTA”: aggiudicati lavori per quasi 2 milioni di euro. x.com