Venerdì un tornado ha colpito Lena, un piccolo villaggio nel nord-ovest dell’Illinois. L’evento ha causato la caduta di alberi e la distruzione di linee elettriche e tetti di alcune abitazioni. Di conseguenza, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente l’insediamento. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali feriti o danni più gravi.

Venerdì un tornado ha devastato Lena, un piccolo villaggio nel nord-ovest dell’Illinois, abbattendo linee elettriche e tetti, sradicando alberi e costringendo le autorità a chiudere l’insediamento. Una donna che stava andando a prendere il figliastro alla scuola media del villaggio ha dovuto accostare in un autolavaggio per ripararsi dalla tempesta e ha girato un video in cui si vede un grande albero venir sradicato dal terreno. La tempesta ha causato danni ingenti in tutta Lena, centro di quasi 3mila abitanti a circa 200 chilometri da Chicago. Albania, proteste contro il governo Rama. La polizia disperde la folla con un idrante New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Illinois, tornado sradica un albero nella cittadina di Lena

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